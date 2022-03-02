Следователи передали в суд два дела о торговле водительскими правами

10:26 02 марта 2022
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В Тюмени завершено расследование двух уголовных дел в отношении бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД и его посредника, обвиняемых в получении взяток за выдачу водительских удостоверений.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 38 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника  взятки в значительном размере),   а также   преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ  (посредничество во взяточничестве). 

По версии следствия,  с февраля 2019 по декабрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который  получал от  них деньги и передавал их начальнику отдела. В свою очередь тот давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи с целью последующей выдачиводительского удостоверения. 

Благодаря грамотно спланированной совместной деятельности их задержали в результате оперативной разработки подразделения   РУФСБ России по Тюменской  области, совместно  с сотрудниками  ОСБ УМВД России по Тюменской области и Следственного комитета России.

По ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу. В рамках расследования уголовного дела следователем СКР  допрошено около 100  граждан, изъята и исследована  экзаменационная документация, подтверждающая факт совершения указанных преступлений. Под тяжестью собранных доказательств фигуранты уголовного дела свою вину признали полностью. Кроме того, следствием  установлены иные лица –38 взяткодателей, которые привлечены к уголовной ответственности.

Объем каждого уголовного дела составил свыше 15 томов. Расследованием занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства. 

В настоящее время расследование уголовных дел о даче взятки окончены и с утвержденным обвинительным  заключением направлены  в суд для рассмотрения по существу.

 

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