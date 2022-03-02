Следователи передали в суд два дела о торговле водительскими правами

В Тюмени завершено расследование двух уголовных дел в отношении бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД и его посредника, обвиняемых в получении взяток за выдачу водительских удостоверений.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 38 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, с февраля 2019 по декабрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал их начальнику отдела. В свою очередь тот давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи с целью последующей выдачиводительского удостоверения.

Благодаря грамотно спланированной совместной деятельности их задержали в результате оперативной разработки подразделения РУФСБ России по Тюменской области, совместно с сотрудниками ОСБ УМВД России по Тюменской области и Следственного комитета России.

По ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу. В рамках расследования уголовного дела следователем СКР допрошено около 100 граждан, изъята и исследована экзаменационная документация, подтверждающая факт совершения указанных преступлений. Под тяжестью собранных доказательств фигуранты уголовного дела свою вину признали полностью. Кроме того, следствием установлены иные лица –38 взяткодателей, которые привлечены к уголовной ответственности.

Объем каждого уголовного дела составил свыше 15 томов. Расследованием занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время расследование уголовных дел о даче взятки окончены и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.