Суд рассмотрит дело о 3 тоннах поддельного алкоголя, изъятого у жителя Ишима

47-летний житель Ишима обвиняется в производстве, приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, следствие по делу окончено и оно передано в суд, сообщили в облполиции.

По данным следствия, обвиняемый арендовал складское помещение и планировал в дальнейшем реализовывать поддельную алкогольную продукцию. Полицейские обнаружили оборудование для производства поддельного алкоголя, пластиковую тару со спиртом и картонные коробки с готовой фасованной продукцией. Сотрудники полиции изъяли более 760 готовых бутылок алкогольной продукции и более 270 пластиковых канистр, в которых находилось более 3000 литров спиртосодержащей продукции. Общая сумма изъятого составила более 1,9 млн рублей.

На период предварительного следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.