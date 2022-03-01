Суд оштрафовал двух участников несогласованной акции в Тюмени

Центральный районный суд Тюмени привлек к административной ответственности безработных 23-летнего и 24-летнего мужчин за совершение правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2 КоАП РФ и оштрафовал каждого на 18 тысяч рублей.

"24 февраля 2022 года, в 19 часов, молодые люди, находясь на Центральной площади Тюмени, приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии, несогласованном в установленном порядке с органом исполнительной власти", - следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы ТО .

В отношении Артема Б. и Арсения С. участковым уполномоченным полиции был составлены протоколы об административном правонарушении.