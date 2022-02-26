Состояние пассажиров упавшего автобуса в Ялуторовске удовлетворительное

После столкновения автобуса и УАЗа в больницу Ялуторовска госпитализированы пять человек, в том числе несовершеннолетний, сообщили изданию в региональном депздраве.

ДТП произошло 25 февраля после 15:00, когда на одном из перекрёстков Ялуторовска пожилой водитель не пропустил рейсовый автобус с 10 пассажирами, от удара последний упал на бок.

"10 человек были доставлены в приёмное отделение Областной больницы №23. Пятерым пациентам (среди которых трое несовершеннолетних) была оказана необходимая помощь в условиях приёмного отделения, показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение. Пятеро пациентов (среди которых один несовершеннолетний) госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь в условиях травматологического отделения ОБ №23", - рассказали в депздраве.

Состояние всех пациентов удовлетворительное.

В ГИБДД сообщили, что полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, прокуратура заявила о проверке.