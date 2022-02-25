Автобус с пассажирами упал на бок в Ялуторовске, среди пострадавших двое детей

18:45 25 февраля 2022
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В Ялуторовске сотрудники  полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали  6 человек.

На перекрестке улиц Северной и Комсомольской в 15 час. 04 мин. 73-летний водитель автомобиля "УАЗ", двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил рейсовый автобус  ГАЗ, в котором ехали 10 пассажиров, от удара автобус опрокинулся на бок. 

Пять пассажиров автобуса, в том числе двое детей, девочки 12-ти и 16-ти лет, доставлены в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи. Также травмирован водитель "УАЗа".

Перекресток улиц, где произошло ДТП, является регулируемым, но светофоры на нем не работали из-за  планового отключения электроэнергии. Обстоятельства ДТП выясняются. После аварии автоинспекторы регулировали движением вручную, для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения.

          

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