В Тюменском районе поезд "зацепил" пешехода

14:29 25 февраля 2022
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Ночью 24 февраля на перегоне Тюмень - Войновка Тюменского района грузовым поездом был травмирован 30-летний житель посела Боровский, который шел вдоль дорожного полотна.

"Житель поселка Боровский Тюменской области шел вдоль железнодорожного полотна по остановочной платформе, однако находился в габарите поезда. Машинист грузового состава, увидев человека, подавал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось", - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц с травмами различной степени тяжести. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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