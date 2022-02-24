Бывший руководитель Союза охотников и его зам обвиняются в незаконном сбыте оружия

Бывший гендиректор Тюменского областного союза охотников и рыболовов Леонид Богданов и его заместитель Владимир Шахлан обвиняются в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору (ч.5 ст. 222 УК РФ), дело рассматривает Ленинский суд Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Следствию известно о пяти эпизодах преступной деятельности. Выявить подозреваемых удалось сотрудникам спецслужбы в ходе следственных экспериментов. Подсудимым грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следующее заседание по уголовному делу состоится 3 марта.
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