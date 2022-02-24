Водитель и пешеход погибли на тюменских дорогах 23 февраля

Ночью на 1-м километре Старотобольского тракта Toyota врезалась в дерево. 35-летний водитель не имеет права управления транспортом, он получил тяжелые повреждения и скончался в больнице.

На 123-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень автомобиль"Лада Ларгус" сбил 28-летнюю жительницу Ялуторовского района. Предварительно, она перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. Обстоятельства выясняются. Девушка скончалась на мете ДТП, машина съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция региона.

Напомним, сегодня из-за снегопада ГИБДД советует водителям быть предельно внимательными, особенно на загородных трассах, соблюдать скоростной режим и не совершать рискованных маневров.