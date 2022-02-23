Парашютист травмировался в Тюмени при попытке приземлиться на Туру

В Тюмени выясняются обстоятельства происшествия с парашютистом, сообщает Центральное МСУт УрФО.

По предварительной информации, днем 23 февраля в ходе празднования 23 на набережной реки Тура в городе Тюмень где проходили показательные полёты в рамках "Спецоперации "Лёд" один из парашютистов 1968 г.р., при приземлении зацепился за фонарь и ограждение набережной. В результате чего он получил повреждения ноги и доставлен в областную клиническую больницу.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.