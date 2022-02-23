Полиция Тюмени пресекла работу интернет-магазина по продаже наркотиков

Молодого человека с 36 свертками порошка задержали сотрудники ППС при ночном патрулировании города. Экспертиза показала, что в них был мефедрон.

"Оперативники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков городского УМВД установили, что тюменец 1998 года рождения организовал интернет-магазин по продаже наркотических средств. С клиентами связывался через различные мессенджеры, наркотики распространял посредством закладок", - сообщает облполиция.

При обыске в квартире юноши изъято около 2 килограммов различных наркотических средств и около 500 000 рублей – незаконный заработок подозреваемого за последние несколько месяцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ". Фигурант по решению суда заключен под стражу. Расследование продолжается.