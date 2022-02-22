Тюменца за поддельную медсправку ограничили в свободе на полгода

Житель Тюмени на 6 месяцев ограничен в свободе за предъявление работодателю фиктивного заключения периодического медосмотра, решение по уголовному делу вынес Калининский районный суд.



44 -летний житель Тюмени признан виновным в приобретении, хранении в целях использования и использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права. Как сотрудник АО "ЮТэйр - Инжиниринг" он должен был пройти медосмотр для допуска к работе с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами. Вместо этого он купил в интернете поддельное медицинское заключение, что выяснилось при проверке документа.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый вину признал.



Пока действует ограничение свободы, мужчина не вправе изменять место жительства и выезжать за пределы Тюмени без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Также он обязан один раз в месяц являться в указанный специализированный орган для регистрации, пояснили суть ограничений в облпрокуратуре.