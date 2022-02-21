Жителя Вагая привлекут к уголовной ответственности за вырубку четырех берез

Лесные инспекторы совместно с прокурором Вагайского района при патрулировании в государственном лесном фонде обнаружили жителя деревни Одинарская, вырубившего четыре березы, сумма причиненного ущерба составила 8497 рублей- заведено уголовное дело.

"Материалы по факту незаконной рубки переданы в органы внутренних дел в целях привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Наказание за данное противоправное деяние предусмотрено статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отмечается на сайте регионального департамента лесного комплекса.

За незаконную рубку леса в зависимости от нанесенного ущерба предусмотрены серьёзные штрафы, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Кроме того, виновному лицу необходимо возместить сумму ущерба, причиненного лесам, в добровольном либо принудительном порядке.