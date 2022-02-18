Пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе Тюмень-Омск

На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП, когда "Рено Логан", выехав на встречную полосу, столкнулся с "Маздой".

34-летний водитель "Мазды" погиб на месте аварии, 54-летняя пассажирка этого автомобиля скончалась по дороге в больницу. Ранены еще двое пассажиров "Мазды", молодой человек и девушка 25-ти и 24-х лет, а также 38-летний водитель автомобиля "Рено", житель села Абатское. Обстоятельства ДТП выясняются.