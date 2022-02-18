Суд отправил пенсионера на 8 лет в тюрьму за убийство жены, которая ушла в гости без спроса

14:18 18 февраля 2022
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Ишимский районный суд приговорил 68-летнего пенсионера к 8 годам колонии строгого режима за умышленное убийство жены. На следствии он рассказал, что напал на супругу с топором из-за того, что женщина ушла из дома в гости, пока он спал, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Судом установлено, что ближе к вечеру 17 октября прошлого года этот пьяный житель села Мизоново обиделся на жену и решил с ней жестоко расправиться. Он сходил к себе домой за топором (у пары было разное жилье), пришел в дом к супруге, и, обнаружив ее спящей на диване, нанес несколько ударов топором по  голове и рукам. От множественных рубленых ран головы женщина скончалась на следующий день в больнице. 

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