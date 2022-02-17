Тобольская полиция задержала жителя Перми по подозрению в разбойном нападении на магазин

16:02 17 февраля 2022
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В одном из сетевых магазинов Тобольска 5 февраля мужчина, угрожая продавцу пистолетом, похитил из кассы 32 тысячи рублей и убежал. Разыскавшая его полиция выяснила, что ранее судимый гражданин в городе жил на съемной квартире, а деньги ему потребовались, чтобы погасить кредит.

"Полицейские задержали 46-летнего уроженца Пермского края и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее судимый мужчина заранее тщательно продумал план совершения преступления. Свои действия он объяснил необходимостью погасить кредит. Для этого он надел спецовку, маску, перчатки и взял найденный в съемной квартире игрушечный пистолет.  В ходе следственных действий задержанный указал место, куда выкинул одежду и игрушку. Похищенные денежные средства пермяк потратил на аренду новой квартиры и частично погасил долг", - сообщает полиция.

Задержанный свою вину признал, ему избирается мера пресечения, возбуждено уголовное дело о разбое.

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