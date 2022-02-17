Суд заочно арестовал гражданина Белоруссии, избившего бывшую жену в Тюмени

09:37 17 февраля 2022
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Ленинский суд Тюмени по ходатайству следователя о приговорил к двум месяцам ареста гражданина Беларуссии - 33-летнего Александра Жирикова, обвиняемого в избиении бывшей гражданской жены. 

Свою бывшую Жириков избил утром 2 февраля, женщина была госпитализирована в ОКБ №2, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, переломы лицевого скелета и затылочной кости. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), принимаются меры к задержанию лица, подозреваемый в розыске.

По решению суда, началом срока содержания под стражей обвиняемого станет  момент фактического его  задержания на территории Российской Федерации либо момент пересечения государственной границы страны и передачи гражданина конвойной службе правоохранительных органов Российской Федерации. 

 

 

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