В тюменском цирке после падения канатоходца выявили нарушения в охране труда

14:44 16 февраля 2022
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В Тюмени в результате проверки цирка в выявлены нарушения в сфере охраны труда, проверка была инициирована прокуратурой после того, как один из артистов при выполнения номера упал с высоты на глазах у зрителей. 

"В деятельности филиала Росгосцирка "Тюменский государственный цирк" выявлены нарушения в сфере охраны труда, выразившиеся в эксплуатации неисправного циркового оборудования и отсутствии страховочных устройств. В связи с этим прокурор Центрального округа Тюмени в адрес директора филиала Росгосцирка "Тюменский государственный цирк" внес представление об устранении нарушений закона, а также объявил предостережение о недопустимости нарушений закона", - сообщили в прокуратуре. 

В отношении руководителя цирка возбуждено дело о  нарушении государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, его рассмотрит  Госинспекция труда в Тюменской области.

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