В тюменском цирке после падения канатоходца выявили нарушения в охране труда

В Тюмени в результате проверки цирка в выявлены нарушения в сфере охраны труда, проверка была инициирована прокуратурой после того, как один из артистов при выполнения номера упал с высоты на глазах у зрителей.

"В деятельности филиала Росгосцирка "Тюменский государственный цирк" выявлены нарушения в сфере охраны труда, выразившиеся в эксплуатации неисправного циркового оборудования и отсутствии страховочных устройств. В связи с этим прокурор Центрального округа Тюмени в адрес директора филиала Росгосцирка "Тюменский государственный цирк" внес представление об устранении нарушений закона, а также объявил предостережение о недопустимости нарушений закона", - сообщили в прокуратуре.

В отношении руководителя цирка возбуждено дело о нарушении государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, его рассмотрит Госинспекция труда в Тюменской области.