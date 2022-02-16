Сотрудники полиции установят причины, по которым девушка-подросток ушла из дома

Юная тюменка 14 февраля ушла из дома в посёлке Новотарманский, волонтеры объявили поиски, а 15 февраля в СУ СК организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней и в этот же день, поздно вечером ее удалось найти.
"В результате поисковых мероприятий местонахождение девушки установлено 15 февраля поздно вечером. Причины и обстоятельства ухода сейчас устанавливают сотрудники ПДН", - сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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