Четверо взрослых и младенец пострадали в ДТП на объездной дороге Тюмени

На пересечении объездной дороги Тюмени и улицы Теплотехников сегодня в 11-м часу столкнулись большегруз Scania и Nissan Almera . Предварительно, 48-летний водитель фуры со стажем за рулем 27 лет не выдержал безопасную дистанцию, большегруз въехал в заднюю часть иномарки.

Травмированы 5 человек. 49-летнему водителю легкового автомобиля медики оказали помощь на месте ДТП. 4-месячный ребенок и трое пассажиров: женщины 56-ти, 33-х лет, а также 36-летний мужчина - госпитализированы в больницу.

Ребенок перевозился на переднем пассажирском сиденье, на руках у матери. Водитель "Ниссана" пояснил, что вез своих знакомых из гостей домой, детского автокресла у него нет. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.