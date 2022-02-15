Директор учебного центра в Тобольске торговала удостоверениями о допобразовании

Тобольский суд приговорил экс-директора учебного центра, обвиняемую в 20 эпизодах коммерческого подкупа, к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока условно.
"В 2020 году директор Людмила Щурова систематически получала деньги в виде коммерческого подкупа за выдачу документов о прохождении дополнительном образовании, но без обучения и экзаменов", - сообщает пресс-служба судебной системы ТО.
Так, удостоверение по программе "оказание первой помощи пострадавшим на производстве" за 4 тысячи рублей получил сотрудник коммерческой фирмы. По этой же схеме - за деньги можно было получить удостоверения по программам о пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и т.д.
Тобольский городской суд признал обвиняемую виновной в мелком коммерческом подкупе (ст. 204.2 УК РФ. Более 10 эпизодов) и в коммерческом подкупе (204 УК РФ. Более 10 эпизодов).
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