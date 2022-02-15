Тоболяк убил сожительницу и выбросил ее тело в лес у деревни Долбилово

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В Тобольске арестовали 34-летнего жителя города по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, трагедия произошла ночью 6 февраля в квартире дома, расположенного в 9 мкр Тобольска, когда пьяный мужчина, в очередной раз поссорившись с 31-летней сожительницей из-за малозначительного повода, нанес ей множественные удары по голове и телу, в результате чего она скончалась на месте. Желая скрыть преступление, он поместил тело женщины в дорожную сумку и вывез ее в лес недалеко от дорожного указателя населенного пункта "Долбилово" Тобольского района, где забросал ветками и засыпал снегом.

"Следствием выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.