Тобольские молодожены попытались украсть из магазина тридцать флешек

В одном из сетевых магазинов Тобольска задержали молодых супругов, пытавшийся украсть со стойки 30 флеш-накопителей общей стоимостью 7,5 тысячи рублей, в магазин они зашли неслучайно, сообщили в тобольской полиции.

"Вызванные на место происшествия сотрудники полиции установили, что неработающие молодожены 2001 и 2002 годов рождения намерено пришли в торговую точку для хищения товаров. Подойдя к стойке с флеш-накопителями, супруги начали складывать "флешки" в рюкзак, но были задержаны", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в отделе супруги признались, что украденные флешки планировали перепродать и выручить деньги. Заведено уголовное дело о покушении на кражу, парочка под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.