Тюменские автоинспекторы на дорогах области выявили 29 пьяных водителей

13:51 14 февраля 2022
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Фото Госавтоинспекции Тюменской области.

В выходные дни в Тюменской области прошли рейды и "сплошные" проверки водителей на трезвость, в результате которых отстранены от управления транспортом 29 водителей. ДТП по  вине пьяных водителей не зарегистрировано.

"Сплошные" проверки водителей на трезвость прошли в Тюмени, городах и ряде районов региона. На отдельных участках улично-дорожной сети проверено более полутора тысяч водителей. Пьяным оказался один из них, в Голышмановском районе. 

В Тюмени сплошную проверку провели на улице Мельникайте, 20, выявлено 28 нарушений ПДД, в том числе 12 - незаконная тонировка. Также был остановлен не зарегистрированный в установленном порядке Mercedes, госномера автомобиля изъяты, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

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