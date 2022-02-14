У тюменки забрали купленные водительские права и приговорили ее к двум годам за взятку

13:14 14 февраля 2022
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Ленинский районный суд признал недействительным водительское удостоверение жительницы Тюмени, которая купила оценку за экзамен, а также приговорил ее к двум годам условного срока по ч.3 ст.291 УК РФ, сообщает облпрокуратура.

Установлено, что в ноябре 2019 году тюменка через посредника передала 20 тысяч рублей должностному лицу УГИБДД УМВД РФ по Тюменской области за положительную оценку на экзамене, после чего получила водительское удостоверение.  

С исковым заявлением о признании водительского удостоверения женщины  недействительным в суд в декабре прошлого года обратился прокурор, Всего по аналогичным основаниям судом были удовлетворены 4 иска, предъявленные прокурором Ленинского округа Тюмени.

В прокуратуре отметили, что в отношении должностного лица уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки) находится в стадии расследования. Работа по выявлению и пресечению получения незаконных водительских удостоверений продолжается. 

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