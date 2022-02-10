Полиция задержала мошенников, которые обманывали пенсионеров в Тюменской и Свердловской областях

Сотрудниками полиции в Тюменской и Свердловской областях проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержаны подозреваемые в мошенничестве в отношении пожилых граждан, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В конце 2021 года в отделы полиции города Тюмени поступило несколько заявлений от пенсионеров. Граждане сообщали о похищении их сбережений мошенническим путем. При этом каждый из них описывал схожую схему: на телефон поступал звонок от неизвестного, который представлялся сотрудником органов внутренних дел. Он заявлял, что их близкие родственники попали в ДТП и в отношении них может быть возбуждено уголовное дело, а чтобы избежать наказания, необходимо заплатить. Суммы варьировались от 50 до 290 тысяч рублей. Доверчивые граждане отдавали свои деньги и только спустя некоторое время узнавали, что с их родными все в порядке.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – уроженца Республики Татарстан. Он рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили работу. От него требовалось приезжать к пенсионерам домой и забирать денежные средства. За свои услуги злоумышленник получал оплату в размере 10 процентов от полученной суммы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Ирина Волк.

В Свердловской области сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Нижнетагильское" пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в совершении аналогичных мошеннических действий.

В Нижнем Тагиле также звонили от имени родственников, которые якобы спровоцировали ДТП, в результате которых пострадали люди и сами виновники. Помимо того, что звонившие предлагали заплатить за непривлечение к уголовной ответственности, они просили собрать родным пакет со всем необходимым для передачи в больницу, а после отдать его вместе с деньгами курьеру.

"Сотрудникам полиции удалось вычислить двоих подозреваемых в мошенничестве с помощью камер видеонаблюдения. В результате спецоперации машина, на которой передвигались злоумышленники, была задержана на выезде из Нижнего Тагила. В салоне автомобиля были обнаружены подготовленные пенсионерами пакеты, в которых лежали домашние тапочки, белье и умывальные принадлежности. Также были изъяты более 150 тысяч рублей и несколько банковских карт", - уточнила Ирина Волк.

Одна из задержанных рассказала, что предложение подработать курьером получила в мессенджере. Вместе с водителем она забирала деньги у граждан, после чего переводила их на указанный нанимателем счет. По словам женщины, она получала четыре, а водитель – три тысячи рублей за каждый выезд. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"В обоих регионах следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Предварительное расследование продолжается", - отметила Ирина Волк.