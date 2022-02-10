Пять человек пострадали при взрыве газа в гараже в Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверок по факту взрыва, произошедшего в гараже по улице Малышева Тюмени.

"9 февраля 2022 года около 21:00 в гаражном боксе гаражного кооператива "Строитель-2", расположенного по ул. Малышева, д. 2Б г. Тюмени, произошел взрыв газа, в результате которого пострадали 5 человек, а также причинен вред имуществу граждан.

В целях координации работы правоохранительных органов на место выехал заместитель прокурора Ленинского округа Тюмени", - сообщает облпрокуратура.

Как сообщили изданию в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ, предварительно установлено, что в гараже размером 60 кв. м произошла разгерметизация газового оборудования при демонтаже на автомобиле, последующее горение и обрушение кровли, пять пострадавших доставлены в больницы.

В депздраве пояснили, что трое, в том числе 15-летний подросток, с термоингаляционными травмами и ожогами помещены в ожоговое отделение ОКБ №1, врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести. Двум пациентам оказывается вся необходимая помощь в условиях анестезиологии-реанимации ОКБ №2 по поводу тяжелых комбинированных травм (спинальные травмы, ожоги и ушибы грудной клетки, у одного из пациентов – черепно-мозговая травма

По данному факту в ОП № 2 УМВД России по Тюмени и ОАП и Д по г. Тюмени, Тюменскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области проводятся процессуальные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства происшествия.