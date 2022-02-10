В Тобольске при пожаре в частном доме погиб один человек

Ночью 10 февраля 2022 года при тушении пожара в одноэтажном деревянном дом по улице Зеленой в Тобольске обнаружено тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее личность погибшего устанавливается, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

"По данному факту следственным отделом по городу Тобольску проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная версия произошедшего–неисправность печного оборудования", - сообщает пресс-служба СУСК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.