В Тобольске при пожаре в частном доме погиб один человек

13:08 10 февраля 2022
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Ночью 10 февраля 2022 года при тушении пожара в одноэтажном деревянном  дом по улице Зеленой в Тобольске обнаружено тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее личность погибшего устанавливается, сообщили в СУ СК по Тюменской области. 

"По данному факту следственным отделом по городу Тобольску проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи  обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная версия произошедшего–неисправность печного оборудования", - сообщает пресс-служба СУСК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

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