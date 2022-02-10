Жителя Ялуторовска арестовали за оплату покупок найденной банковской картой

Жительница Ялуторовска потеряла банковскую карту, а когда получила сообщения о списании денег в магазинах, обратилась в полицию.

Сотрудники полиции оперативно разыскали нового "хозяина" карты: им оказался ранее неоднократно судимый ялуторовчанин 1966 года рождения. Выяснилось, что карту он нашел на улице у одного из супермаркетов, а затем в четырех продуктовых магазинах оплатил ею покупки на более 8 тысяч рублей.

"В отношении жителя Ялуторовска следственным отделом МО МВД России "Ялуторовский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет. Ялуторовчанин до суда взят под стражу. Похищенное изъято", - сообщили в полиции.