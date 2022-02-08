Суд отправил тюменского живодера на исправительные работы и к психиатру

Калининский суд приговорил 19-летнего тюменца к 8 месяцам исправительных работ за хулиганство и при этом освободил от наказания за жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ) в связи с истечением срока давности, но назначил принудительное наблюдение у врача-психиатра в амбулаториях условиях, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Судом установлено, что молодой человек искал на сайте объявления о раздаче подросших щенков, забирал их и топил в ванне в своей квартире. Следствию известно два случая жестоко обращения с животными.

Желая напугать горожан, с осени 2020 года в течение почти года он периодически подбрасывал изуродованные ножом собачьи головы и другие части животных на скамейки остановках по Московскому тракту с записками- "отчетами маньяка о нападениях на женщин и убийстве не только животных, но и людей".

В ночь на 3 ноября 2021 года он установил муляж взрывного устройства с очередной запиской-угрозой на скамейке остановки на Московском тракте. Ночью 7 ноября оперативники специализированного антитеррористического подразделения полиции устроили засаду на "минера", при их виде он побежал через дорогу и попал под колеса проезжавшей машины, но отделался небольшими ссадинами.

Задержанный рассказал, что убивать никого не планировал, лишь пытался обратить на себя внимание, самоутвердиться и прославиться, выплеснуть гнев. "По его словам, сверстники издевались над ним, обижали и в одной школьной драке он получил серьезную травму головы, а в октябре 2019 года после расставания с девушкой от сильного переживания попал в стационар психоневрологического диспансера", - сообщили в суде.