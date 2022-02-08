Суд взыскал с владельца тюменской компании более 255 млн рублей за уклонение от налогов

Центральный районный суд Тюмени признал владельца ЗАО "Севертранссервис" 73-летнего Владимира Грязных виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, приговорил его к четырем годам условно и взыскал с осужденного более 255 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно в суде, в 2012 году обвиняемый, являясь единственным акционером ЗАО "Севертранссервис", разработал схему уклонения от уплаты налогов, по которой в бухгалтерской и налоговой отчетности занижались объемы произведенного бензина и сумма налогов в бюджет. Иногда в налоговую инспекцию вообще не представлялись налоговые декларации по акцизам. С апреля 2012 года по январь 2016 года ЗАО "Севертранссервис" не перечислило налог на сумму 255 905 113 рублей. В апреле 2021 года предприятие признано банкротом, назначен конкурсный управляющий. Наложен арест на имущество обвиняемого и оборудование на сумму свыше 200 млн рублей.

Ранее, в 2019 и 2020 годах, были осуждены два бывших генеральных директора, которые работали по преступным схемам обвиняемого. В отношении еще одного экс-руководителя уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор в законную силу не вступил.