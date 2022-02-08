На месторождении в Уватском районе из-за разрушения трубопровода погиб рабочий

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На нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения в Уватском районе погиб трубоукладчик, второй работник получил множественные травмы и ожоги. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека ( ч. 2 ст.216 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

"По версии следствия, 6 февраля 2022 года около 23 часов во время проведения аварийно-восстановительных работ по установке временного герметизирующего устройства На нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения, расположенного в Уватском районе, произошло разрушение трубопровода, в котором под высоким давлением и температурой находилась нефтесодержащая жидкость. В результате произошедшего погиб один трубоукладчик, второй работник 1986 г.р. с множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в ОКБ №3 г. Тобольск, где в настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Следователи СК России провели осмотр места разрушения трубопровода, устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ.