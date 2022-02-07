Тюменские следователи организовали проверку по сообщениям об избиении и насилии над ребенком

Сотрудники СУ СК по Тюменской области проводят доследственную проверку по сообщениям в СМИ о том, что житель Тюмени избивал свою 12-летнюю дочь-инвалида и совершал по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Службу экстренного реагирования Ребенок и семья" сигнал о ситуации с девочкой получила в воскресенье вечером, специалисты сразу выехали по вызову, сообщили нашему изданию в региональном департаменте соцразвития.

"В настоящее время ребенок находится в стационарном учреждении, с ним работают специалисты", - пояснили в департаменте соцразвития.

Жителям региона напоминают, что в любой ситуации, когда нарушаются права и интересы детей либо они находятся в условиях, угрожающих их жизни или здоровью, помимо органов внутренних дел, можно обратиться в Службу экстренного реагирования по телефону 8-800-200-72-01 (работает круглосуточно).