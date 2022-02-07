Школьница на отцовском авто попала в ДТП на федеральной трассе

Поездка на автомобиле отца для 17-летней школьницы из Успенки и ее 16-летней подружки из соседнего села завершилась столкновением со столбом на трассе Екатеринбург-Тюмень

В региональном ГИБДД сообщили, что накануне в 21:30 на 295-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль "Черри" въехал в опору освещения. Находившаяся за рулем иномарки 17-летняя школьница не пострадала, травмы получила ее 16-летняя спутница.

"Автомобиль девушка взяла без спроса у отца, пока тот спал, затем она заехала в деревню Малиновка за подругой. По предварительным данным, ранее родственник доверял девушке, не имеющей водительского удостоверения, управление автомобилем. Обстоятельства ДТП выясняются. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних", - пояснили ситуацию в ГИБДД.