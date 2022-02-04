26 ДТП с пострадавшими зафиксировано в Тюменской области в январе

На дорогах федерального значения в Тюменской области в январе 2022 года зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (2021 г. – 16), в них погибли 2 человека (2021 г. – 4), получили травмы 40 (2021 г. – 20).
Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими наблюдается на федеральных автодорогах на территориях Тюменского, Уватского, Тобольского и Омутинского районов. Основными причинами аварий стали превышение скорости движения и выезд на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, а также несоблюдение режима труда и отдыха, сообщили в тобольской ГИБДД.
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