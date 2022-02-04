Два ДТП произошло утром на трассе Тюмень-Омск, среди пострадавших - дети

В условиях снегопада сегодня утром обострилась аварийная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск: в двух ДТП пострадали пятеро, в том числе два ребенка.

Renault и "Лада" столкнулись на 37-м километре трассы. Предварительно, 32-летняя водитель Renault выехала на встречную полосу. Женщина ехала из Тюмени в поселок Богандинский, везла двух дочерей к дедушке. Травмы получили водитель иномарки, ее дочери пяти и семи лет, а также 21-летний водитель "Лады". Обстоятельства ДТП выясняются.

На 25-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись BMW и Skoda, ранена 20-летняя водитель последней, сообщили в ГИБДД.