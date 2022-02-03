Тюменский суд освободил из-под стражи двух оперативников

Суд признал бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и его подчиненного виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, но этот срок они уже фактически отсидели в СИЗО, потому освободил их в зале суда, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По второму предъявленному обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) полицейские признаны судом невиновными и оправданы. Оба бывших оперативника получили право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по недоказанным наркопреступлениям.

"Как стало известно из приговора, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюмени Владимир Азаров со своим подчиненным, старшим оперуполномоченным отдела Владиславом Зудовым, решили создать видимость активной деятельности, повысить показатели борьбы с наркопреступностью и добиться положительной оценки своей службы в глазах руководства. Для этого они организовали провокацию, инсценировав деятельность наркопритона в квартире дома по улице Западносибирской в Тюмени", - сообщает пресс-служба ведомства.

С дозой психотропных наркотиков они отправили двух наркоманок на квартиру жителя Тюмени. Девушки на балконе "назначенного притона" приняли наркотик и должны были вывести хозяина на улицу, но сорвали всю "операцию". В результате действий, выходящих за пределы полномочий полицейских, были нарушены права и законные интересы хозяина квартиры.