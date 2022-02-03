Бухгалтера из Тобольска обвинили в мошенничестве и заставляют вернуть фирме 4,5 млн рублей

40-летняя Ирина Д., работая бухгалтером у индивидуального предпринимателя, зная о состоянии бизнеса, о том, что на счете фирмы находятся деньги, воспользовалась доверием своего работодателя и переданной электронной подписью и обворовала его, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.
"Бухгалтер через введенных в заблуждение знакомых изготовила подложные платежные поручения и начала похищать деньги предпринимателя. Обман открылся. Последовало уголовное дело. Тобольский городской суд признал бухгалтера виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно и обязал подсудимую возместить причиненный предпринимателю ущерб — 4,5 миллиона рублей", - сообщили в суде.
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