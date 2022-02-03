Таможенники изъяли в аэропорту "Рощино" у авиапассажира 666 тысяч рублей

В тюменском аэропорту Рощино таможенники обнаружили 666 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира. Мужчина прошел регистрацию на рейс Тюмень-Худжанд и следовал через "зеленый" коридор зала вылета, где его остановили сотрудники Тюменской таможни.

"В ходе устного опроса выяснилось, что с собой в Республику Таджикистан пассажир планирует вывезти наличные денежные средства в размере 1 млн 433 тысячи рублей. Такая сумма является превышением установленной законодательством нормы провоза - 10 тысяч долларов США в эквиваленте. На момент задержания по курсу ЦБ России 666 тысяч российских рублей оказались предметом правонарушения", - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Андрей Беньковский.

После завершения таможенного контроля 767 тысяч рублей, или 10 тысяч долларов США, нарушителю вернули под расписку. По факту недекларирования наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих письменному декларированию, таможенниками возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Незадекларированная валюта изъята. Материалы дела направлены в суд.