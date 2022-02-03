В Тюмени возбудили уголовное дело об избиении женщины, за которую в соцсетях заступился Моор

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Тюмени Ирине. Накануне в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что избиение женщины - абсолютно аморальный поступок, и призвал полицию внимательно разобраться с этим делом.

Инцидент произошел утром 2 февраля. Ирину избил бывший сожитель, причинив ей серьезные травмы, и сбежал. Пострадавшая в больнице, а следственный отдел отдела полиции №1 УМВД России Тюмени возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Принимаются меры к задержанию злоумышленника.

"Прокурор области взял на контроль расследование уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности. Кроме того, им инициирована проверка исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о преступлениях, совершенных в отношении нее бывшим сожителем. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования",, - сообщили в прокуратуре.