Тюменку арестовали на 10 суток за пьяную езду и попытку сбежать с места ДТП

41-летняя водитель "Лады Гранты" въехала в припаркованный во дворе дома по улице Малиновского Geely, хозяйка которой поняла, что женщина пьяна, и вызвала ГИБДД.

Наряд ДПС прибыл, когда водитель спрятала подальше свою "Ладу" и хотела уйти, увидев автоинспекторов, она бросилась бежать, но ее задержали. Документы дама не хотела предоставлять полицейским, зато убегать пыталась еще пару раз. Сотрудникам ГИБДД пришлось надеть на нее наручники. Освидетельствование провели в наркологическом учреждении, показания алкотестера составили 0,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель "Лады Гранта" приговорена судом к административному аресту на 10 суток на невыполнение законных требований сотрудников полиции, лишена права управления транспортом на один год и один месяц за оставление места ДТП. Суд по поводу управления транспортом в состоянии опьянения ей еще предстоит, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.