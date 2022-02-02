На Бабарынке в Тюмени горит ангар с техникой

Сообщение о возгорании ангара арочного типа размерами 20*60 метров по адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корп. 6, стр. 9 поступило в 14:35. Внутри находится техника.
Предварительная площадь пожара составляет около 1000 кв.м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
В тушении пожара задействовано 15 едениц техники, 30 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.
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