На Бабарынке в Тюмени горит ангар с техникой

Сообщение о возгорании ангара арочного типа размерами 20*60 метров по адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корп. 6, стр. 9 поступило в 14:35. Внутри находится техника.

Предварительная площадь пожара составляет около 1000 кв.м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

В тушении пожара задействовано 15 едениц техники, 30 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.