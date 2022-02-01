Электроснабжение Тюмени восстановлено

20:36 01 февраля 2022
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Энергетики "РОССЕТИ Тюмень" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей столицы Тюменской области, сообщает пресс-служба компании. 

В восстановительных работах приняли участие 5 бригад компании в составе 20 человек и 5 единиц техники.

"Причиной технологического нарушения стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Распространяемая информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась", - говорится в сообщении. 

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