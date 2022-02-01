Электроснабжение Тюмени восстановлено

Энергетики "РОССЕТИ Тюмень" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей столицы Тюменской области, сообщает пресс-служба компании.
В восстановительных работах приняли участие 5 бригад компании в составе 20 человек и 5 единиц техники.
"Причиной технологического нарушения стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Распространяемая информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась", - говорится в сообщении.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru