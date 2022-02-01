В Тюмени отключились три подстанции, восстановить электроснабжение обесточенной части города обещают до 21:00

Аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение заречной части Тюмени, а также районов Тарманы и Мыса произошло сегодня в 17:52, восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21:00, сообщает администрация города.
"Специалистами энергоснабжающей организацией АО "Россети Тюмень" принимаются исчерпывающие меры по восстановлению энергоснабжения. Организацией задействованы необходимые силы и средства для оперативного возобновления подачи ресурса. Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21 часа текущего дня. Администрацией города Тюмень обеспечен контроль, за выполнением ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
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