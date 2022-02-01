Часть Тюмени оказалась обесточенной из-за замыкания на высоковольтной ЛЭП

Аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части жителей Тюмени, произошло сегодня вечером. В сети сообщается о проблемах с электроснабжением заречных микрорайонах. В пресс-службе "Россети-Тюмень" пояснили, что причиной этому может являться обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП.

"Оперативно-выездные бригады компании "Россети Тюмень" восстанавливают энергоснабжение части потребителей города Тюмень, в домах которых отсутствует энергоснабжение из-за технологического нарушения на линии электропередачи 110 кВ. Энергетики планируют восстановить энергоснабжение потребителей в течение часа", - сообщили в компании.

В пресс-службе МЧС изданию пояснили, что поступало сообщение о замыкании на линии электропередачи, распространяемую в соцсетях информацию о взрыве на подстанции не подтвердили: