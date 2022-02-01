Три женщины и ребенок пострадали при столкновении трех машин в Ишимском районе

Фото ГИБДД по Тюменской области

Четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина пострадали сегодня в ДТП в Ишимском районе Тюменской области на 21-м километре Ишим-Казанское, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Предварительно, 29-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2114 при завершении маневра обгона потеряла управление автомобилем, выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилями "Джилли" и "Лада Гранта".

Водитель ВАЗ-2114 получила тяжелые повреждения, доставлена в реанимационное отделение больницы, травмированы 34-летняя водитель "Лады Гранта", ее 7-летняя дочь и 62-летняя мать. Предварительно, у девочки, перевозившейся в детском автокресле на переднем сиденье, ушибы, беременная водитель получила травмы, доставлена в родительное отделение, у пенсионерки травма руки.

Обстоятельства аварии выясняются.