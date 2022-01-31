Пенсионер убил 29-летную женщину в Заводоуковске

16:57 31 января 2022
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 67-летнего заводоуковца, который летом 2021 года в своём доме убил 29-летнюю знакомую, сообщает СУ СК по Тюменской области.

В ночь на 24 июня 2021 года  обвиняемый, находясь у себя дома по улице Парковой в городе Заводоуковске, распивал спиртные напитки со своей 29-летней знакомой. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина схватил топор и нанес ей  не менее 15 ударов по голове и телу. От полученных ран женщина скончалась на месте",- сообщили в пресс-службе ведомства.    

Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий, на допросе он дал признательные показания и рассказал следователю об обстоятельствах преступления.

Теги: Заводоуковск , СКР , суд , убийство
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