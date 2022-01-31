Рабочий сорвался с крыши многоэтажки в Тюмени

Фото - https://tyumen.sledcom.ru

Днем, 31 января 2022 года, во время чистки снега 21-летний сотрудник субподрядной организации упал с кровли дома на Московском тракте в г Тюмени. Пострадавший с повреждениями доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

"По данному факту следственным отделом по Калининскому округу СУ СК России по Тюменской области проводится доследственная проверка. Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в региональном СУ СК.