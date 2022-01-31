Уголовное дело завели на водителя "Лады", сбившего в Тюмени остановку с людьми

Фото - ГИДББ по Тюменской области

В Тюмени ведётся расследование уголовного дела о ДТП на автобусной остановке "Улица Депутатская", в котором пострадали три женщины, оно находится на контроле областного прокурора.

ДТП произошло вечером 29 января, пострадали три женщины: одна 67 и две 47 лет, водитель бросил разбитый автомобиль и скрылся с места происшествия. Уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 264 УК РФ в отделе по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Тюменской области возбудили сразу же и объявили водителя в розыск. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование на контроль.

"Санкция ч.2 ст. 264 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до 3 лет", - сообщили в прокуратуре.