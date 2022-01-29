Водитель "Лады" в Тюмени снес остановку с людьми и сбежал с места ДТП

Автомобиль "Лада Приора" въехал сегодня в остановочный комплекс "Улица Депутатская" на улице Мельникайте в Тюмени. Пострадали стоявшие на остановке три женщины, с травмами они доставлены в больницу. сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Отмечается, что у 67-летней женщины тяжелые травмы конечностей и лица, травмированы также две 47-летние женщины, у одной ушибы, у другой тяжелая травма ноги и другие повреждения.

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается. Его личность устанавливается. Обстоятельства аварии выясняются.