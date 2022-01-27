Дело тоболяка, арестованного по обвинению о вборсе в сеть интимных снимков экс-жены, рассмотрит суд

В Тобольске завершилось расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (ч.1 ст. 137 УК РФ), после утверждения заключения, дело передадут в суд, сообщили в региональном СУСК.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2021 года из-за неприязни к бывшей жене умышленно распространил в интернете ее фотографии интимного содержания. В СУСК отмечают, что обвиняемый неоднократно скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск на территории РФ, после установления его местонахождения, его задержали и по решению суда заключили под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

"В соответствии ч.1 ст. 23 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также согласно ч.1 ст. 24 Конституции Российской Федерации, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица, без его согласия не допускаются. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет". - пояснили в СУСК.